Gaby Moreno bei der MDR KULTUR-Studiosession am 21.05.2016 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Konzerttipps: Das Global Groove Lab spielt einen tanzbaren Mix aus Balkan Beats, Hip Hop, Folk, Funk und Reggae. Was in Wien als Experiment mit einer Jam Session begann, entwickelte sich zu einer mitreißenden Band. Dabei sind die Musiker nicht nur energiegeladen, sondern auch sanft und verträumt, zu erleben am Samstag, den 14. Oktober 20 Uhr auf der Kellerbühne im Malzhaus Plauen.



Nicht Konfusionen, sondern Illusionen sind das Leitmotiv von Gaby Moreno. Geboren in Guatemala, heute in Kalifornien zuhause, kommt die Sängerin am 14. Oktober, um 20 Uhr, in die Leipziger Moritzbastei und Sonntag um 19 Uhr ins Kulturzentrum Sankt Barbara in Lichtentanne bei Zwickau.



Das jiddische Klezmerpunk-Kontrastprogramm liefern die Musiker von Dobranotch. Sie touren mit Makhorka, so heisst starker, billiger russischer Tabak, aber auch ihr neues Album. Am 19. Oktober sind sie 20 Uhr in der Kulturapotheke, Leipzig, Eisenbahnstraße, und am 20. Oktober im Malzhaus Plauen, ebenfalls 20 Uhr.