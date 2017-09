Zu hören gibt's eine Auswahl aus den aktuellen Weltmusik-Charts. 46 Radio-DJs aus 24 europäischen Ländern senden ihre Playlists nach Berlin, dort werden sie ausgewertet und je nachdem, was aus den im September nominierten 139 Alben am häufigsten läuft, das landet dann auf den ersten Plätzen.

Mit dabei sind diesmal Alben aus Terchova in der Slowakei, aus Schottland mit dem Trio Yorkston/Thorne/Khan, afrikanische Retrosounds vom Orchestra Baobab und Oumou Sangaré sowie Austro-Hungarian Folk Punk mit dem Glass House Orchestra um den Trompeter Frank London. Dazu bewegende "Letters from Iraq" und finno-ugrische Fiddle-Musik mit Frigg.

Das Göksel Yilmaz Ensemble Bildrechte: Caspari de Geus

Außerdem in der Sendung ein Bericht über "Mera tanzt!", ein junges Festival in Siebenbürgen und ein Konzerttipp: Am 30. September eröffnet das türkisch-niederländische Göksel Yilmaz Ensemble in Plauen den Folkherbst und bringt dort ab 20:00 Uhr arabische, türkische und kurdische Lieder ins Malzhaus. Anschließend gibt es bis weit in die Nacht im Keller des historischen Gemäuer eher südamerikanische Musik von El Fecha Negra.