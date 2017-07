Der Musikethnologe Max Peter Baumann - RUTH-Preisträger fürs Lebenswerk 2017 Bildrechte: Agentur

Der Schweizer Prof. Max Peter Baumann erhält in diesem Jahr die Ehren-RUTH für sein Lebenswerk als Musikethnologe. Der Wissenschaftler leitete knapp zehn Jahre lang das Internationale Institut für Traditionelle Musik in Berlin und lehrte in Bamberg, Berlin und Würzburg sowie als Gastprofessor in Göttingen, Zürich und New York. Er gab unter anderem die Reihe "the world of music" heraus und ist noch heute Herausgeber der "Intercultural Music Studies". Die Schwerpunkte seiner Forschung waren unter anderem die interkulturelle Musikforschung, Forschungen zum Hören, die Musik der Alpenländer, Lateinamerikas, Boliviens und der Sinti und Roma. Aktuell forscht der 73-Jährige zur Entstehung traditioneller Musik in Zeiten der Globalisierung.