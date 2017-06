So spielte Fips Fleischer auf Galas in Ost- und Westdeutschland, im Berliner Friedrichstadtpalast gleichermaßen wie in der Berliner Deutschlandhalle. Er begeitete frühe Schlagerstars und berühmte Interpreten, wie Catarina Valente, Katja Ebstein, James Last, Rex Gildo oder Frank Schöbel, und trat in Sendungen wie "Da liegt Musike drin" und "Ein Kessel Buntes" auf. Als Orchesterchef seines "Orchesters Fips Fleischer" tourte er durch Europa, Asien und Afrika. "Wir konnten uns vor Arbeit kaum retten", erinnerte er sich an die Zeit. (Aus: "Band-Leader Fips Fleischer ist tot", neue musikzeitung, 26.06.2002). Seit 1970 war er zudem für 18 Jahre Leiter der Abteilung Tanz- und Unterhaltungsmusik an der Hochschule für Musik in Leipzig. Bis 1995 leitete er außerdem seine "dritte" Big Band.