Warum nicht die Zeit im Auto zum Lernen nutzen? Bildrechte: dpa

Was wir nicht in der Schule gelernt haben, lernen wir oft in Eigenregie, selbst gewollt und selbstbestimmt, an Orten, die es uns ermöglichen. Zum Beispiel im Auto bei einer Mitfahrgelegenheit: Da treffen sich (meist junge) Leute unterschiedlichster Art, eine wahllos zusammengekommene Gruppe, die für einen kurzen Moment zur Gemeinschaft wird. Jeder macht etwas anderes, macht die anderen vielleicht neugierig und wissbegierig. Daraus kann etwas entstehen.



Das öffentliche Lernwohnzimmer oder der Gemeinschaftsgarten sind eigens ausgesuchte Orte, eingerichtet für ein nicht vorhersehbares Aufeinandertreffen verschiedener Menschen. Je nachdem, wer kommt, gestalten sich Gespräche, wachsen Ideen oder gemeinsame Projekte.