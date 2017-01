Bildrechte: IMAGO

Katja Lange-Müller, geb. 1951 in Berlin-Lichtenberg, machte eine Lehre als Schriftsetzerin und arbeitete vier Jahre in der Druckerei und Bild-Redaktion der Berliner Zeitung, nachdem sie mit 16 Jahren wegen "unsozialistischen Verhaltens" von der Schule verwiesen worden war. Später war sie sechs Jahre lang pflegerische Hilfskraft auf geschlossenen psychiatrischen Frauenstationen in der Berliner Charité und im Fachkrankenhaus für Neurologie und Psychiatrie Berlin-Herzberge.



Von 1979 bis 1982 studierte sie am Institut für Literatur Johannes R. Becher in Leipzig. Es folgte ein einjähriger Studienaufenthalt in der Mongolischen Volksrepublik und Arbeit in der Teppichfabrik Willhelm Pieck in Ulan-Bator. Danach war Katja Lange-Müller Lektorin im Altberliner Verlag und reiste 1984 nach West-Berlin aus. 1986 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Wehleid - wie im Leben. Prosa." im S. Fischer Verlag Frankfurt/Main.



Katja Lange-Müller hat renommierte Preise erhalten, etwa den Bachmannpreis, den Alfred-Döblin-Preis, den Wilhelm-Raabe-Preis, 2013 erhielt sie den Kleist-Literaturpreis, erst vor Kurzem wurde sie mit dem Günter-Grass-Preis geehrt. Im Sommersemester 2016 bekam sie die Gastdozentur für Poetik an der Frankfurter Goethe-Universität. Sie lebt bis heute in Berlin und seit einiger Zeit auch in der Schweiz.