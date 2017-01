Martin Luther (1483-1546) war ein Mann des Wortes und der Schrift. Mit seiner kraftvollen und klaren Sprache verbreitete er seine Botschaft über Ländergrenzen hinweg und veränderte die von der römisch-katholischen Kirche dominierte Gesellschaft nachhaltig. Eine wesentliche Rolle spielte dabei das neue Buch- und Publikationswesen. Gutenbergs revolutionäre Drucktechnik ermöglichte die rasche Verbreitung seiner reformatorischen Ideen.

Lutherbibel von 1535 Bildrechte: IMAGO Stattliche 120 Bände umfasst die wissenschaftlich kommentierte Martin-Luther-Gesamtausgabe, die sämtliche Schriften des Kirchen-Reformators sowie seine von anderer Hand aufgezeichneten mündlichen Äußerungen beinhaltet. Zu Luthers Veröffentlichungen zählen nicht bloß seine Bibelübersetzungen, theologische Streitschriften oder Manifeste und Pamphlete wie "Von der Freiheit eines Christenmenschen", sondern auch Predigten, Vorlesungen, Traktate und Abhandlungen zu einer Vielzahl politischer, sozialer und lebenspraktischer Themen seiner Zeit. Luther äußerte sich ebenso selbstverständlich über Frauen, Ehe und Stillen, wie über Musik, Politik oder wirtschaftliche Fragen. Mit spitzer Zunge und scharfem Verstand kritisierte er den Zustand von Kirche und Gesellschaft.

Es ist mir lieber, die Welt zürnt mit mir, als Gott. Ich habe meinen Widersachern vielmals Frieden angeboten. Aber wie ich sehe, hat Gott mich gezwungen, das Maul immer weiter aufzutun. Martin Luther Von des christlichen Standes Besserung

Aus Luthers berühmten Tischreden, ursprünglich zweisprachig auf Latein und Deutsch verfasst, sind deftige Aussprüche und Scherze überliefert. Doch Luther hat der deutschen Sprache mehr hinterlassen, als derbe Sprüche und kluge Redewendungen. Mit seiner Bibelübersetzung beförderte er wesentlich die Entwicklung einer einheitlichen dialektfreien deutschen Hochsprache. Dem "Volk aufs Maul schauen" bedeutete für ihn, sich so auszudrücken, dass die Menschen ihn verstehen konnten.

Man muss nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll Deutsch reden, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul sehen, wie sie reden, und danach dolmetschen … Martin Luther Sendbrief vom Dolmetschen

Die zehnteilige Auswahl dieser Lesezeit aus den umfangreichen Schriften Martin Luthers vermittelte einen Eindruck vom breiten Spektrum seines Wirkens – als Theologe und wortgewandter Prediger, als Bibelübersetzer und geistreicher Tischredner, als Fabeldichter und virtuoser Literat. In der Aufnahme des NDR aus dem Jahr 1983 bringt der Schauspieler Hans Paetsch die unterschiedlichen Facetten der lutherischen Sprachwelt nuancenreich zu Geltung.

Martin Luther

Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben als Sohn eines Bergmanns geboren. Ab 1501 studierte er Philosophie in Erfurt und machte dort seinen Magister.

Martin Luther in einer Darstellung Lucas Cranach des Älteren, 1528 Bildrechte: dpa Nach dem Erlebnis eines schweren Unwetters bei Stotternheim legte er 1505 das Gelübde ab, Mönch zu werden. Er brach sein Jurastudium ab und und trat ins Augustinerkloster in Erfurt ein. 1508 wurde er Professor für Moraltheologie in Wittenberg. Von 1510 bis 1511 hielt er sich in Rom auf. Er promovierte 1512 zum Professor der Theologie. Luther ging als theologischer Urheber der Reformation in die Geschichte ein. Mit seinen 1517 veröffentlichen Thesen wehrte er sich gegen die Ablasspraxis der katholischen Kirche und leitete damit die Reformation ein.



Luther starb am 18. Februar 1546 in seiner Geburtsstadt Eisleben und wurde auf Anordnung des Kurfürsten in der Schlosskirche zu Wittenberg bestattet.

Hans Paetsch

Hans Paetsch, geboren 1909 in Montreux-Vieux im Elsass, war einer der bekanntesten deutschen Hörspiel- und Synchronsprecher. Seine Theaterlaufbahn begann Anfang der dreißiger Jahre bei den Marburger Festspielen. Es folgten Engagements an zahlreichen deutschen Bühnen, unter anderem 28 Jahre als Schauspieler und Regisseur am Thalia-Theater in Hamburg. In den 1960er-Jahren entdeckte er seine Liebe zum Hörspiel. Zahllose Produktionen, besonders von Kindersendungen, machten ihn schnell zum "Märchenonkel der Nation". Noch 1998 war er als Erzähler in Tom Tykwers Kultfilm "Lola rennt" zu hören. Hans Paetsch starb 2002.

