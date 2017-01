Die Überschrift "Chronik des Hasses" hat Andrea Röpke trefflich gewählt. Dokumentiert sind alle rechtsextrem motivierten Gewaltstraftaten in West- wie Ostdeutschland in der Zeit zwischen dem 2. Oktober 2015 und dem 30. September 2016. Fälle, die die Journalistin in diesem knappen Jahr recherchieren konnte. Zusammengekommen sind insgesamt 1.076 Gewaltstraftaten.

Opferzahlen höher als von Behörden gezählt

Das sind deutlich mehr Fälle, als Behörden wie Polizei und Verfassungsschutz in diesem Zeitraum gezählt haben. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Polizei häufig die Argumentationen der Täter nicht in Frage stellt, die behaupten, nicht rassistisch oder politisch gehandelt zu haben. Deshalb stuft die Polizei viele Taten nicht als rechtsextrem ein. Das war aber schon immer so in den zurückliegenden Jahrzehnten. Das sieht man etwa an den Zahlen der von Rechtsextremisten getöteten Menschen seit der Wiedervereinigung. Das Bundeskriminalamt zählte 75, Journalisten 158.