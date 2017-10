"Phallus Germanus" nennt die Gruppe ihr plakatives Projekt. Wie die Aktivisten MDR KULTUR mitteilten, erhoffen sie sich mit der Guerilla-Kunstaktion ein Publikum anzusprechen, dass sich sonst nicht in wissenschaftlichen Kontexten bewegt. Übergroß und eindrucksvoll machen die bunten Schornsteine auf die weite Verbreitung rassistischer, chauvinistischer und sexistischer Einstellungen in der Gesellschaft aufmerksam.

Bei der zu Grunde liegenden Studie handelt es sich um eine Langzeituntersuchung der Uni Leipzig. Seit 2002 werden in der "Mitte"-Studie politische Einstellungen in Deutschland untersucht.

Gerade in der in Kunstkreisen angesehenen Spinnerei stießen die Aktivisten auf Unverständnis. Bildrechte: felixadler.org

Das Kunstprojekt ist allerdings ein flüchtiges. Am Lene-Voigt-Park und am Stannebeinplatz hat sich an den Schornsteinen die Folie bereits gelöst. Auch der Schornstein an der Spinnerei erstrahlte nur kurze Zeit im rosa Gewand, da sich die Spinnerei gegen die Installation wehrte. Man ließ die Folie entfernen und kündigte dem Künstlerkollektiv die Kosten für den Abbau an. Außerdem drohte der Künstlergruppe von Seiten der Spinnerei eine Anzeige, die laut einem Bericht der "Leipziger Volkszeitung" allerdings wieder zurückgezogen wurde. Das Kollektiv selbst wurde darüber noch nicht informiert, wie die Gruppe MDR KULTUR mitteilte.