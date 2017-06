In der Gemeinde Gohrisch in der Sächsischen Schweiz beginnen am Freitag die diesjährigen Schostakowitsch-Festtage.

Außerdem widmen sich die Festtage Sofia Gubaidulina. Die 1931 geborene Komponistin wurde noch als Studentin von Schostakowitsch darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu gehen, ganz "sie selbst zu sein". Dieser Anspruch ist in ihrer konzentrierten und spirituellen Musiksprache bis heute erkennbar. Gubaidulina, die in dieser Saison als Capell-Compositrice der Sächsischen Staatskapelle amtiert, wird in Gohrisch schon zum zweiten Mal ein Schwerpunkt gewidmet.

Von allen drei Komponisten – Schostakowitsch, Weinberg, Gubaidulina - kommen zentrale Werke zur Aufführung, präsentiert von Musikerinnen und Musikern der Sächsischen Staatskapelle, den Pianisten Viktoria Postnikova und Alexander Melnikov, dem Dirigenten Thomas Sanderling, dem Raschér Saxophon Quartet und vielen weiteren Künstlern. Außerdem gibt es eine Deutsche Erstaufführung und gleich vier Uraufführungen – das Festival macht seinem Anspruch, Neues zu präsentieren, damit alle Ehre. Und als Novum ein Sonderkonzert am Vorabend der Schostakowitsch Tage: Unter der Leitung von Dirigierlegende Gennadi Rozhdestvensky spielt die Staatskapelle Dresden die 1. und 15. Sinfonie des Komponisten in der Dresdner Semperoper.

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) Bildrechte: dpa

Schostakowitsch in Gohrisch

Im idyllischen Gohrisch, auf einer Hochebene links der Elbe inmitten der Sächsischen Schweiz gelegen, ließen sich schon im ausgehenden 19. Jahrhundert begüterte Dresdner Unternehmerfamilien Villen errichten. Auch die DDR-Politprominenz wusste um die Vorzüge dieser Gemeinde, hatte im Gästehaus des Ministerrates, dem späteren "I-Heim" ("Haus der Intelligenz") in- und ausländische Gäste untergebracht, darunter viele Künstler. Auch Dmitri Schostakowitsch weilte zweimal in Gohrisch, 1960 und 1972.

Während des ersten Aufenthalts von Schostakowitsch in Gohrisch entstand innerhalb weniger Tage sein achtes Streichquartett, das zu seinen wichtigsten Werken zählt und das er als sein Requiem verstand, wie aus einem erst viele Jahre nach seinem Tod veröffentlichten Brief an Isaak Glikman hervorgeht. Eigentlich sollte Schostakowitsch an einer Filmmusik arbeiten – zum Propagandafilm "Fünf Tage – fünf Nächte", in dem es um die Evakuierung der Dresdner Kunstschätze durch die Rote Armee 1945 nach Moskau geht. Sein damaliger Aufenthalt war Anlass für den Verein "Schostakowitsch in Gohrisch", in Zusammenarbeit mit der Staatskapelle Dresden seit 2010 hier die Internationalen Schostakowitsch Tage zu veranstalten.

Die Idee hinter dem Festival

Hier wohnte Schostakowitsch in Gohrisch Bildrechte: dpa Das "I-Heim", wo Schostakowitsch in Gohrisch wohnte, existiert noch heute als Parkhotel Albrechtshof. Auch der kleine Teich unter der Buche, wo er auf einer Bank sitzend an der Partitur des achten Quartetts gearbeitet hat, befindet sich noch dort. Der Dramaturg der Staatskapelle Dresden, Tobias Niederschlag, war davon so begeistert, dass er sich Mitstreiter suchte für die Idee, hier ein Festival zu Ehren von Dmitri Schostakowitsch zu veranstalten: den Orchesterdirektor Jan Nast, Musiker der Staatskapelle Dresden, den Dirigenten Michail Jurowski, der Schostakowitsch selbst noch persönlich kannte, viele andere international renommierte Musiker, den Bürgermeister von Gohrisch sowie Gohrischer Bürger. Der Verein "Schostakowitsch in Gohrisch" wurde gegründet und 2010, in einer umgebauten Scheune, die Internationalen Schostakowitsch Tage aus der Taufe gehoben.