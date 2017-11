Senta Berger zum Fall Weinstein: "Kein typisches Zeichen für meine Branche"

Dass das jetzt mit Harvey Weinstein so in die Öffentlichkeit kommt, hat wahrlich mit der Machtfülle dieses Mannes zu tun und auch mit seiner Bereitschaft, Gewalt auszuüben. Es hat lange gedauert, bis man das ausgesprochen hat.

Auch Berger hat im Laufe ihrer Karriere sexuelle Übergriffe und Missbrauchsversuche erlebt. In ihrer Autobiographie "Ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann" schildert die Schauspielerin, wie sie im Alter von 16 Jahren von einem Produzenten aufgefordert wurde, sich nackt auszuziehen. Drei Jahre später soll ein Schauspielkollege versucht haben, sie zu vergewaltigen. Sie habe öfter mit Kolleginnen über solche Vorfälle gesprochen. Man habe sich auch über Täter ausgetauscht, so Berger bei MDR KULTUR:

Seit den 50er-Jahren hat sich die Filmbranche und die Gesellschaft aus Bergers Sicht aber gewandelt: "Die Machtverhältnisse lagen damals noch ganz eindeutig bei den Männern, besonders in unserer Branche. In den 50er- und 60er-Jahren war das Selbstbewusstsein vieler Frauen noch wirklich nicht ermutigt worden. Das hat sich dann langsam geändert."

Heute blickt die Wienerin auf eine 60-jährige Karriere zurück. Nach ersten Theatererfahrungen in ihrer Heimatstadt führte sie ihr Weg in deutsche Filmstudios und nach Hollywood, wo sie mit Stars wie Kirk Douglas und Yul Brynner drehte. Insgesamt war sie in mehr als hundert Film, Fernseh- und Theaterproduktionen zu sehen, darunter Klassiker wie "Kir Royal" oder "Frau Böhm sagt Nein". In den 60ern machte Berger einen Abstecher nach Hollywood. Dort spielte sie an der Seite von Frank Sinatra, Dean Martin oder John Wayne in Filmen wie "Liebe im 3/4 Takt" und "Die Sieger". 2017 bekam Berger mit dem Grimme-Preis und dem deutschen Fernsehpreis gleich zwei große Ehrenauszeichnungen.