Weitere Themen in der Spezial-Sendung Kirsten Boie weiß, wie’s geht: Schreiben für Kinder

Im Gespräch verrät die erfolgreiche, deutsche Schriftstellerin, was ein guter Kinderkrimi bieten sollte und wie sie selbst Spürnasen und Bösewichter in ihre Bücher schreibt.



Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow

Dieses Jugendbuch von Rainbow Rowell weißt Harry-Potter-Parallelen auf, doch es entwickelt eine eigene Welt – voller Überraschungen und Wendungen. Katrin Engelhardt, erst skeptisch, hat das Buch überzeugt.



Jugendbuch: Was wir dachten, was wir taten

Lea-Lina Oppermann schildert in ihrem Debütroman einen Amoklauf an einer Schule - hautnah und verdichtet. Konstantin Kumpfmüller meint: Ein psychologisches Kammerspiel, aus dem niemand unverändert herauskommt.



Buchtipps in Kürze: Drei spannende Kinder-Krimis

Hier schwingt ein Hauch von Tom Sawyer oder Hercule Poirot mit, findet Britta Selle. In den Büchern klären mutige, ganz unterschiedliche Kinder verzwickte Kriminalfälle auf – jeweils in sehr aufregend-amüsanter Form.