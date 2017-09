Kleine Kulturgeschichte Wie der Apfel zu unserem wichtigsten Obst wurde

Äpfel sind unser wichtigstes Obst: Jeder Deutsche isst 20 Kilogramm im Jahr. Dazu kommen nochmal fünf Kilogramm Äpfel in Form von Apfelsaft und Apfelmus. In diesen Tagen findet in den Anbauregionen die Apfelernte statt. Wie ist der Apfel zum wichtigsten Obst geworden?

von Sabine Frank, MDR KULTUR