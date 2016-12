Den Mitteldeutschen auf's Maul geschaut Was steckt im Dialekt?

Charmant sind sie alle auf ihre Art, die mitteldeutschen Dialekte und Mundarten. Wenn Sie demnächst mal irgendwo mit "Wieän?" oder "Brummochse" angesprochen werden, dann sollten Sie wissen: Das ist nichts anderes als der Austausch von Nettigkeiten, dem man am besten mit einem Augenzwinkern begegnet!