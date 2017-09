Man ist auf der Hut in der Moritzburg vor jener Kunst, die nun aus den tiefsten Depots geholt wurde, um als Teil der Sammlungsgeschichte präsentiert zu werden. Betritt man die Schau vom Eingang her, muss man an Edvard Munchs berühmten " Dr. Linde" vorbei, ein Bild das auf den falschen Kunst-Transport der Nazis geraten war und eine lange Odyssee erlebte. Seine exemplarische Kehrseite bildet dann in der Schau ein Bild des Nazi-Künstlers Karl Leipold, tatsächlich ein Werk von minderer Qualität. Von Karl Leipold besitzt die Moritzburg mit 158 Werken gar einen größeren Bestand. Der Maler, für naturalistische Impressionen maritimer Landschaften bekannt, lieferte vor allem aufgeräumte deutsche Bodenstücke, das sieht man im Bild nicht und das ist auch so gewollt.

NS-Kunst, angepasste Kunst - nebeneinander und gegenüber

In der neuen Dauerausstellung zu sehen: "Alcina" von Gerhard Marcks, 1935, Steinguss, 114 cm, Bildrechte: Wieland Krause/VG BILD-KUNST, Bonn 2017 Den Vorwurf, Propagandamaterialien für Rechtsradikale zu liefern oder gar Neonazis Huldigungsbesuche einer Heldenstatue Brekers zu gestatten - wie das in letzter Zeit bei Nazi-Kunst-Ausstellungen geschehen ist - versucht die Moritzburg mit ihrer Präsentation von Kunst der NS-Zeit zu umgehen. So trifft man in der Schau keine heroischen Krieger oder Athleten, keine Propagandabilder und auch keine deutsche Familie oder Mutter. Stattdessen zeigt das Museum scheinbar unverfänglichere Landschaften, mit denen sich die "deutsche Scholle" idealisieren ließ. Neben einer kleinen Landschaft von Nazigroßmeister und Professor für Monumentalmalerei Werner Peiner hängt der Expressionist Otto Dix, der in der Nazizeit angepasst malte. Gegenüber befinden sich zwei großartige Bilder des "Modernen" Ernst Wilhelm Nay; vom Ende des Gangs grüßt eine "Cassandra" des Expressionisten Karl Hofer.

Blick über das Kunstmuseum Moritzburg in Halle Bildrechte: dpa Nach gleichem Prinzip verfährt man in der kleinen Abteilung nebenan, zum Thema "weiblicher Akt". Hier steht eine straffe 30er-Jahre-Schönheit mit dem neckischen Titel " In Wind und Sonne" von Fritz Klimsch, der Künstler wurde wie Werner Peiner in der "Gottbegnadeten-Liste" der Nazis geführt. Der Plastik kommt die Aufgabe zu, das Akt-Ideal der damaligen Zeit zu demonstrieren, ohne auch nur einen Funken Erotik.



Unter den wenigen Bildern, die den Besuchern nun in der neuen Ständigen Ausstellung Nazi-Kunst zeigen, ist auch ein Machwerk des Portraitmalers Paul Mathias Padua, berühmt für sein Bild "Der Führer spricht". Die Schau zeigt indessen einen Trommler und stellt Padua und Klimsch - letzterer war immerhin, gemeinsam mit Liebermann, ein Gründervater der "Berliner Secession" - weltanschaulich und auch künstlerisch auf eine Stufe.

Fazit

Die Präsentation von Nazis-Kunst in der Moritzburg ist in der Argumentation streng geführt, zeigt mehr Gegen- als Nazibilder. "Das ist auch gut so!", werden die einen rufen. Die anderen werden sich an der augenscheinlichen Angst vorm eigenen Gedanken ihrer doch meist aufgeklärten Besucher reiben.