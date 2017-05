Im Wein liegt nicht nur Wahrheit, sondern jede Menge Wirtschaftskraft. Und die lässt sich nicht nur an den Umsätzen messen, die die Winzer an Saale und Unstrut und entlang der Elbe in Sachsen machen. Der Wirtschaftsfaktor Wein kommt hier auch ganz anderen Gewerben zu Gute.

Wer alles vom Wein lebt

So investieren gerade in den historischen Steillagen entlang der Elbe in Radebeul viele Winzer so manchen Euro in Sanierung der alten Trockenmauern. Allein Schloss Wackerbarth bringt dafür 12 Millionen Euro auf. Das bringt Aufträge für Bauunternehmen aus der Region. Und auch die jährlich 350.000 Glasflaschen, die man auf Wackerbarth abfüllt, werden in der Region, in Freital, produziert.

Wege und Umwege zum Wein

Wein wächst mittlerweile nicht mehr nur in Italien und Frankreich ziemlich gut, sondern auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Lars Müller Moderatorin Rachel Gehlhoff geht in dieser Sendung gemeinsam mit unserem Weinexperten Wolfgang Schilling auch der Frage nach, auf welchen Wegen und Umwegen junge Winzer heute zum Wein kommen. Was Quereinsteiger immer wieder reizt, ihr zweites berufliches Glück im Weinberg zu suchen. Oder warum der Generationenwechsel im Weinbau im Vergleich zu anderen Branchen meist ziemlich gut klappt.



Am Beispiel des Meißner Winzers Martin Schwarz können Sie erfahren, wie man seinen Wein nicht nur in steilsten sächsischen Bergen, sondern auch in einem ehemaligen Tagebau in Brandenburg erzeugen kann.

Hightech trifft Handwerk

Außerdem zu Gast ist Dr. Georg Prinz zur Lippe, der nicht nur in seinen Weinbergen an Schloss Proschwitz bei Meißen unterwegs ist, sondern auch als Honorarprofessor an der Bergakademie Freiberg. Wir wollen von ihm wissen, wie die berufliche Zukunft im Weinberg aussieht. Da wird es einiges zu erzählen geben, von selbstfahrenden Traktoren und Drohnen, die über den Reben schweben.

Doch auch uralte Berufe haben plötzlich wieder Zukunft, wie in einem Porträt des Böttchermeisters Carsten Romberg aus Roßbach bei Naumburg zu erfahren ist.