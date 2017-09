Der Weltraum, unendliche Weiten – so begann "Star Trek" vor mehr als fünfzig Jahren. Woche um Woche entdeckten Captain Kirk und seine Mannschaft ferne Welten und drangen in fremde Galaxien vor. Damals, mitten in den Wirren des Kalten Krieges, warf "Star Trek" einen optimistischen Blick in die Zukunft und zeigte eine Mannschaft, in der Russen und Amerikaner, Männer und Frauen gemeinsam an einem Strang zogen, um das Weltall zu erkunden.