Politische Ambitionen und Kritik aus Griechenland

Das Engagement der Documenta 14 in Athen hat jedoch im Vorfeld Irritationen ausgelöst. Griechische Zeitungskommentatoren und Kunstkritiker äußerten sich befremdet über die politische Ausrichtung und monierten, Sprache und Ansichten der Ausstellungsmacher deckten sich mit der populistischen Rhetorik der linken Syriza-Regierung. Zum andern gab es aber auch massive Kritik aus der Athener Kunstwelt. Künstler und Kuratoren warfen der Documenta vor, sie instrumentalisiere die Krisen-Situation für ihre Zwecke und mache mit der üppigen finanziellen Unterstützung aus Deutschland die unterfinanzierte, kleine Athen-Biennale platt, die zur selben Zeit stattfindet.

Orte der Hochkultur statt "Ruinenromantik"

Adam Szymczyk, der künstlerische Dirketor der Documenta 14 bei der Pressekonferenz in Athen. Bildrechte: dpa Die Premiere der Kasseler Ausstellung in Griechenland ist also politisch höchst aufgeladen, umso mehr überrascht die Wahl der Ausstellungsorte. Denn die wichtigsten Schauplätze gehören allesamt zum Reich der Hochkultur: Vom Nationalen Museum für zeitgenössische Kunst EMST, dem Konservatorium, der Hochschule für Bildende Künste, über das Benaki-Museum, dem ältesten Griechenlands, bis hin zum Athener Musikpalast, einem High-Tech-Tempel des Stararchitekten Renzo Piano, der 2011 eröffnet wurde. Mit dieser Entscheidung will man ganz programmatisch die gebeutelten Kulturinstitutionen in Athen unterstützen, anstatt einer modischen "Ruinenromantik" in heruntergekommenen Industriegebäuden zu frönen, so Szymczyk in einem Interview.

Kolonialismus, Performance und Hörkunst

Maske des Kwakwaka’wawk-Künstlers Beau Dick. Bildrechte: dpa Zu den inhaltlichen Schwerpunkten gehört unter anderem die Beschäftigung mit dem Thema Kolonialismus und dessen bis heute fortwirkenden Machtstrukturen. So wurden Künstler eingeladen, die in ihren Ländern längst zu den Minderheiten zählen, wie der australische Maler Gordon Hookey, der zum einem Stamm der Aborigine gehört. Zudem sind Werke des im März 2017 verstorbenen kanadischen Maskenschnitzers und Performers Beau Dick vom Volk der Kwakwaka’wawk zu sehen.



Darüber hinaus rückt die Documenta 14 Tanz, Theater, Maske und Performance in den Mittelpunkt, was sie von allen Vorgängerveranstaltungen in den vergangenen sechs Jahrzehnten unterscheidet, denn nie zuvor war das Performative so zentral für das bedeutendste Kunst-Festival der Welt. Damit möchte man an die klassische griechische Tragödie anknüpfen, die als Gesamtkunstwerk aus Mythos, Musik, Politik, zeitgenössischer Kunst und Performance der Demokratie gelesen werden kann und ihre historischen Wurzeln in Athen hat.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hörkunst. Acht Radiosender aus aller Welt übertragen - auf digitalen Sonderkanälen und als Livestream im Internet - ein Documenta-Programm mit akustischen Kunstwerken, Konzerten aus der Ausstellung oder Archiv-Material. Hier wirkt auch der 1962 in Halle an der Saale geborene Olaf Nicolai mit, der zu den wichtigsten Konzeptkünstlern seiner Generation gehört. "In the woods there is a bird…" heißt sein Klangkunstwerk, das den Sound von Demonstrationen, Kundgebungen und Aufständen verfremdet. Mit dieser Collage aus Radioarchivalien umkreist er die akustische Aura des Protests. Zugleich wird ihm damit die seltene Ehre einer zweiten Documenta-Teilnahme teil, hatte er doch seine Premiere 1997 in Kassel - und das bedeutete für ihn damals den internationalen Durchbruch.

Informationen zur Documenta 14 Documenta 14 Athen

8. April bis 16. Juli 2017



Documenta 14 Kassel

10. Juni bis 17. September 2017