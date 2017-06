Der Koreaner serviert seinen schwarzen Hot Dog für gewöhnlich in seinem Berliner Restaurant, jetzt steht er in einem kleinen Zelt, das Dach so dunkel wie die Wurst auf dem Grill. Sein mobiler Imbissstand ist einer von über 60, die sich an diesem Freitag am Riveufer in Halle entlang der Saale schlängeln. Gemüse in Erdnusscreme aus Gambia, gefüllte Teigtaschen aus China oder Krokodilgulasch aus Kenia. Die schwierigste Frage für die zahlreichen Festivalbesucher: Was will ich eigentlich essen?