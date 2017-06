Es wäre ihre Abschiedsreise gewesen, doch die fünf Jungen wurden von der Sommertournee des berühmten Dresdner Kreuzchores ausgeschlossen. Der Grund: Statt an Chorproben teilzunehmen, hatten sie es vorgezogen mit ihrer Abiturklasse auf Abschlussfahrt zu gehen. Auch ein Entschuldigungsschreiben änderte am Ausschluss nichts.

Die Eltern sind empört und werfen der Chorleitung vor, sie benutze und vermarkte die Jungen, Belastungsgrenzen würden oft überschritten. Auch ehemalige Kruzianer betrachten die jüngsten Entwicklungen mit Sorge. In einem Offenen Brief vom 28. Juni haben sie sich an den Kreuzkantor Roderich Kreile gewandt.