Trotz großer Streaming-Anbieter wie Netflix, Amazon und Co. schätzen Kinobesucher Arthouse-Filme: Während im vergangenen Jahr die Zahl der Kinobesucher in Deutschland insgesamt um 13 Prozent zurückgegangen ist, haben die Programmkinos nur ein leichtes Minus von rund zwei Prozent zu verzeichnen. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Programmkino-Studie der Filmförderungsanstalt (FFA) hervor.

Programmkino-Muffel scheinen dagegen hauptsächlich in Sachsen-Anhalt und Thüringen zu leben. In Thüringen gab es 13, in Sachsen-Anhalt elf Programmkinos. Gemessen am Gesamtbestand aller Kinos waren nur jeweils neun Prozent der Kinos in Thüringen und Sachsen-Angalt Programmkinos. Damit haben die beiden Länder die geringste Programmkino-Dichte in Deutschland. Verglichen mit 2015 gab es in Thüringen 13 Prozent weniger Programmkinosääle – deutschlandweit das größte Minus. Sachsen schneidet in der Studie deutlich besser ab. 45 Programmkinos gibt es im Freistaat, damit kommen rund 91.000 Einwohner auf einen Kinosaal.