Dieses PMSG wird in Südamerika gewonnen, vor allem Uruguay und in Argentinien, und auch Chile. Alle Blutstuten müssen tragend sein, sonst kann man PMSG nicht gewinnen. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Blutfarmen die Fohlen nur im geringsten Maße brauchen. In der Regel und systematisch wird abgetrieben.

Andreas Palzer, Bundesverband Praktizierender Tierärzte