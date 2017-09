Früher kannte man Sven Regener vor allem als Musiker und Sänger der Berliner Band Element of Crime. Inzwischen jedoch dürfte er als Schriftsteller noch bekannter sein, seit seinem Mauerfall- und Kreuzberg-kurz-vor-der-Wende-Roman "Herr Lehmann", der 2001 erschien und auf den zwei weitere Lehmann-Romane folgten. Im Moment gibt es richtiggehende Regener-Festspiele: Zum einen ist gerade die Verfilmung von Regeners Neunziger-Jahre-Rave-Roman "Magical Mystery Tour oder Die Rückkehr von Karl Schmidt" in die Kinos gekommen, mit Charly Hübner, Detlef Buck und Marc Hosemann in den Hauptrollen, zum anderen erscheint jetzt Regeners neuester Roman "Wiener Strasse".

Wieder eine Kreuzberg-Geschichte mit altbekannten Figuren

Es ist bekannt, dass Regener seine Figuren ziemlich gern hat und immer wieder in seinen Romanen auftauchen lässt. Als seine Herr Lehmann-Triologie zum Abschluss gekommen war, ließ er 2013 mit "Magical Mystery Tour oder Die Rückkehr des Karl Schmidt" einen Roman folgen, dessen Held, eben jener Karl Schmidt, schon in den Lehmann-Büchern keine ganz kleine Rolle spielt. Immerhin sind darin die 80er-Jahre nun passé, der Schmidt-Roman ist in den 90ern angesiedelt, in der hohen Zeit von Rave und Techno.

Insofern ist es nun keine Überraschung, dass das Figurenensemble des neuen Regener-Romans ein weitgehend bekanntes ist – nur hat sich Regener chronologisch nicht noch näher an die Gegenwart herangepirscht, sondern bewegt sich wieder in sprichwörtlich grauesten Berliner, nein: Kreuzberger Vorzeiten, die frühen 80er-Jahre, mit ihrem "nach Schwefel und Kohl stinkenden Smoghorrorwetter". "Wiener Strasse" heißt der Roman richtiger- und bezeichnenderweise. Viel größer wird der Radius auch nicht, sieht man einmal vom Beginn ab, an dem der Künstler H.R. Ledigt im Baumarkt am Hermannplatz im Gebäude der Neuen Welt eine Kettensäge ersteht und mit dieser dann den Kottbusser Damm herunter in die Wiener Straße wandert.

Szenen aus dem Leben, aber keine Geschichte

Alle haben sie hier wieder ihre Auftritte: Erwin Kächele, Karl Schmidt und Frank Lehmann, auch Marko, den Taxifahrer meint man zu kennen. Dazu kommen die Hausbesetzer der ArschArt-Galerie, Leute wie P. Immel, der Chef, Kacki, der früher Karsten 1 war, Karsten 2, Karsten 3, Jürgen 1, Jürgen 2 etc., und ein paar Frauen sind auch dabei, nämlich Kächeles Nichte und deren Mutter, die irgendwann nach dem Rechten sieht, aber vorher noch Probleme mit dem DDR-Grenzzöllner wegen ihres abgelaufenen Reisepasses hat (doch, ja, Riesenradius!). Zentraler Schauplatz, neben der ArschArt-Galerie und später dem Kunsthaus Artschlag, in dem eine große Ausstellung lokaler Größen bevorsteht, ist abermals das Café Einfall mitsamt der Wohnung darüber. In die zieht jetzt Frank Lehmann mit ein paar anderen, weil sie bei Kächele rausgeflogen sind. Kächele nämlich wird Vater und muss sich mitsamt schwangerer Freundin auf die neuen Lebensverhältnisse vorbereiten.

Was aber erzählt Sven Regener nun für eine Geschichte? Eigentlich keine. Es sind mehr Szenen, die er aneinanderreiht. Wie schon sein letzter Lehmann-Roman "Kleiner Bruder" erinnert "Wiener Strasse" an eine Nummernrevue, deren Höhepunkt und eben Ende auf die Artschlag-Vernissage zusteuert. Es geht um eine kaputte Kaffeemaschine im Einfall, wer bei ArschArt das Sagen hat, wie die ArschArt-Jungs von einem Team des ZDF aufgesucht werden, angeführt von einem österreichischen Jungjournalisten, wie Herr Lehmann sich sein Geld mit Putzen im Einfall verdient, dass man es dort nun auch mit selbstgebackenen Kuchen versucht, wie Kächele und Lehmann im Getränkegroßmarkt ("Ick koof bei Lehmann") Wein für die Vernissage verkosten. Solche Dinge. Halt das aufregende Kreuzberger Leben in den frühen 80er-Jahren.

Meisterhafte Dialoge

Natürlich ist das mitunter witzig. Sven Regener ist ein Meister des Dialogs, nicht minder ein Meister des alltäglichen Nebenherschreibens. Und Settings kann er auch bauen: Die ArschArt-Jungs mit ihren orangenen Bauarbeiterhelmen und den weißen Overalls (wahlweise auch umgekehrt) auf dem Dach ihres Hauses meint man gestochen scharf vor sich zu sehen, das Café Einfall mit seiner Theke, seiner Kuchenglasecke und seinen Klos sowieso.

Doch diese Zeit, die Zeit lange vor dem Mauerfall, am Ende der Welt, sie scheint inzwischen auserzählt. Regener macht keine Anstalten, ihr noch einmal neue Facetten abzugewinnen. Schon eher entsteht der Eindruck, dass die Kreuzberger 36-Welt, dieses Idyll im Schatten der Mauer, wirklich sehr, sehr klein war, sehr, sehr fern von allem, gerade in bestimmten Subkulturen. Vielleicht ist es das, was Regener mit "Wiener Strasse" noch einmal zum Ausdruck bringen wollte. Jetzt müsste es wirklich mal gut sein, zumindest mit diesem Kreuzberg.