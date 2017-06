Der Schriftsteller und Dramatiker Tankred Dorst ist im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag am Donnerstag mit. Der in Thüringen geborene Dorst zählt zu den meistgespielten Autoren des deutschen Gegenwartstheater. In mehr als 50 Stücken setzte er sich mit Fragen über die menschliche Existenz auseinander.