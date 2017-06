Dramatiker Tankred Dorst ist tot

Der Schriftsteller und Dramatiker Tankred Dorst ist im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag am Donnerstag mit. Der in Thüringen geborene Dorst zählt zu den meistgespielten Autoren des deutschen Gegenwartstheater. In mehr als 50 Stücken setzte er sich mit Fragen über die menschliche Existenz auseinander.

Ich selbst schwanke zwischen Optimismus und Pessimismus. Jeder Mensch hat eine persönliche Utopie, wie das Leben sein sollte, und erlebt dann eine Enttäuschung, dass es nicht so ist. Tankred Dorst

Das Mensch-Sein auf der Bühne

Tankred Dorst wurde am 19. Dezember 1925 in Oberlind bei Sonneberg in Thüringen als Sohn eines Fabrikanten geboren. Nach seiner Rückkehr aus der Krieggefangenschaft 1947 studierte er zunächst Germanistik und Theaterwissenschaften. Seine ersten Stücke schrieb er für eine studentische Münchner Marionettenbühne. So fand er den Weg zum Theater.

Bei der Verleihung des Deutschen Theaterpreises 2012 am 10.11.2012 in Erfurt (Thüringen) erhält der Dramatiker Tankred Dorst gemeinsam mit seiner Frau Ursula Ehler den Preis für das Lebenswerk. Bildrechte: dpa Zu seinen bekanntesten Werken zählen "Merlin oder Das wüste Land" (UA: 1981), das Revolutionsdrama "Toller" (UA: 1968), die Trilogie "Auf dem Chimborazo"/"Die Villa"/"Heinrich oder Die Schmerzen der Fantasie" (UA: 1975-1985) sowie die Stücke "Karlos" (UA: 1990 ), "Herr Paul" (UA: 1994 ) und "Wüste" (UA: 2005).



Dorst war unter anderem Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der Akademie der Wissenschaften und Literatur. Der vielfach preisgekrönte Schriftsteller und Dramatiker erhielt unter anderem den Georg-Büchner-Preis (1990), den Adolf-Grimme-Preis (1970 für "Rotmord"), den Mühlheimer Dramatikerpreis (1989 für "Korbes"), den E.T.A. Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg (1997 zusammen mit Ursula Ehler) oder den Thüringer Verdienstorden (2009).