In Magdeburg hat am Freitag der 9. Telemann-Wettbewerb begonnen. Besonderheit in diesem Jahr: Der internationale Wettbewerb ist erstmals für Sänger ausgeschrieben. Der erste Platz beim Wettbewerb, der Preis der Mitteldeutschen Barockmusik, ist mit 7.500 Euro dotiert. Nach Angaben der Telemanngesellschaft sind rund 50 Musiker aus elf Ländern angemeldet.

Die Wissenschaftler am Magdeburger Telemann-Zentrum haben in den letzten Jahren sehr viele unbekannte Arien von Telemann entdeckt, aufgearbeitet und herausgegeben haben. Es gibt also für die jungen Sängerinnen und Sänger, die hier antreten ganz viel Futter. Da diese Arien noch nicht bekannt sind, ist das eine besondere Herausforderung die dann perfekt und stilsicher auf dem Podium darzubieten. MDR KULTUR-Musikredakteur Claus Fischer

Telemann-Preis für Plattenlabel

Eine Telemania zum 250. Geburtstag

"In Magdeburg wird das Erbe Telemanns seit vielen Jahren mit großem Engagement gepflegt", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) anlässlich der Preisverleihung. So vertiefe das Telemann-Zentrum die Forschung zu Telemanns Wirken in der Kirchenmusik und schlage damit eine Brücke zum Reformationsjubiläum.