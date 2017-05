In Bautzen hat am Donnerstag das Theaterfestival "Willkommen anderswo" begonnen. Bis zum Sonntag sind acht Theater aus ganz Deutschland eingeladen, um hier ihre Projekte, eigene Stückentwicklungen, vorzustellen, in denen sich junge Darsteller mit dem Thema Migration auseinandersetzen.

Theater aus der ganzen Republik zu Besuch

Das gastgebende Theater steuert beispielsweise eine Shakespeare-Adaption von "Romeo und Julia“ bei; in dem Stück treten bekanntermaßen zwei verfeindete Familien gegeneinander an. Die Münchner Kammerspiele zeigen "Cowboys": Das Indianerspiel stellt die Frage, wer die Macht hat, wer gewinnt und wer verliert, und was sich verändert. Auch das Maxim-Gorki-Theater aus Berlin, die Schauspielhäuser in Hamburg und Düsseldorf, die Theater in Heidelberg und Nürnberg und das Theater Plauen-Zwickau sind am Start.

Theater als Ort der Begegnung mit dem Fremden

Ergänzt wird das Programm durch verschiedene Gesprächsrunden und eine Podiumsdiskussion am Sonntag. Der Titel ist Programm: "Neue Räume, Strategien und Praktiken“ werden diskutiert. Der Präsident des Bühnenvereins, Ulrich Khuon, nimmt teil, aber auch Prof. Günther Heeg, Theaterwissenschaftler aus Leipzig, der sich seit einiger Zeit in Projekten um das Thema Theater als Ort der Begegnung mit dem Fremden kümmert.

Neue Bestandsaufnahme