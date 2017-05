Lutz Hillmann, der Intendant des Theaters in Bautzen, wies diesen Vorwurf zurück. In Diskussionsrunden sei das Thema Rassismus präsent gewesen. Es sei als Zeichen zu verstehen, dass dieses erste bundesweite Festival über Theaterarbeit zwischen Einheimischen und Geflüchteten ausgerechnet in Bautzen stattfinde. Ulrich Khuon, Präsident des Bühnenvereins, ergänzte:

Auch der Präsident des Bühnenvereins, Ulrich Khuon, klinkte sich in die Diskussion ein. Bildrechte: MDR/Stefan Petraschewsky

Seine Teilnahme an der Podiumsdiskussion in Bautzen sei auch als Zeichen zu verstehen, denn zeitgleich fand in Berlin das Theatertreffen statt, erklärte Khuon. Er regte zudem an, das Festival "Willkommen anderswo" fortzuführen, gegebenenfalls auch als Wanderfestival.



Auf dem Theaterfestival trafen sich Kinder und Jugendliche, mit und ohne Migrationshintergrund, aus ganz Deutschland, um ihre Projekte und eigenen Stücke zum Thema Migration vorzustellen. 130 TeilnehmerInnen aus acht Theatern zeigten die Ergebnisse ihrer intensiven Vorbereitung.