Impro-Theater zu Hakenkreuz und Tiefkühlkost

Improvisation der Erben

Es improvisieren die Leipziger Schauspieler Armin Zarbock, Susanne Bolf und August Geyler – mit jeweils wechselnden Gästen. Auch der Leipziger Musiker und Mitbetreiber des Horns Erben, Claudius Bruns, ist Teil der Gruppe. Er war es, der den Stein vor mehr als fünf Jahren ins Rollen brachte:

Wir hatten vom Horns Erben aus die Idee, Impro-Theater zu machen, weil wir das bisher nicht hatten und ich es aber über die Theater Turbine kennengelernt hatte. Claudius Bruns

Das war 2011. Schon 2004 hatte Claudius Bruns die alte Weinstube von Wilhelm Horn zusammen mit Freunden entdeckt, restauriert und schließlich als "Horns Erben" wiedereröffnet. Seit 2012 gibt es dort nun Impro-Theater: einmal im Monat – die Seifenoper Adolf Südknecht.

Recherchen im Stadtarchiv

Fast alles ist improvisiert Bildrechte: Armin Zarbock Abgemacht werden an diesen Abenden nur der erste und der letzte Satz – alles andere passiert ganz intuitiv. Grundlage für die Seifenoper-Improschauen sind Recherchen im Stadtarchiv, die August Geyler vornimmt und in einem mittlerweile 70 Seiten umfassenden Dossier zusammengestellt hat. Aufgrund von Dokumenten und Zeitzeugenberichten versuche er zu verstehen, warum Menschen zu einer bestimmten Zeit nach bestimmten Verhaltensmustern gehandelt haben. So führt die Theatergruppe Jahr für Jahr und Vorstellung für Vorstellung durch die Geschichte – roter Faden bleibt stets das persönliche Schicksal des Kneipiers Adolf. So wird also nicht nur die Geschichte der Weinstube Horn nacherzählt, sondern auch die der ganzen Stadt. Adolf schmeißt den Laden, gemeinsam mit seiner Frau Adele (gespielt von Susanne Bolf) und Sohn Anton (August Geyler).

Publikum ist Teil der Geschichte

Sobald das Publikum an den Theaterabenden das Horns Erben betritt, taucht es in vergangene Zeiten ein. Inklusive Hakenkreuz-Fahne an der Wand, wenn es gerade sein muss. "Wir behandeln unsere Zuschauer so, als wären sie Teil des Szenarios und des Geschehens", sagt Claudius Bruns.

Das war natürlich vor allem im Dritten Reich sehr intensiv, weil wir diese Welt auch in ihren Abgründen haben entstehen lassen. Der Zuschauer fragt sich dann automatisch: 'Oh, bin ich jetzt Teil dieser Vereinnahmung oder wende ich mich dagegen? Wie verhalte ich mich dazu?' Claudius Bruns

Die Erfindung der Tiefkühlkost

Eintauchen in vergangene Zeiten Bildrechte: Armin Zarbock In jeder Folge werden also geschichtliche Fakten verarbeitet. Das ist oft bedrückend, aber auch unterhaltsam: etwa, wenn es, wie in der jüngsten Folge der Südknechts, um die Einführung der Tiefkühlkost geht. Die war 1950 der letzte Schrei – für die einen die unvorstellbare Revolution, mitten im Winter endlich Erdbeeren essen zu können, für die anderen, Adolf zum Beispiel, einfach nur "krank". Mittlerweile gehört Tiefkühlkost zum festen Speiseplan der halben westlichen Welt. Die Theatergruppe arbeitet mit solchen Bezügen zwischen Vergangenheit und Gegenwart: Denn mit dem Wissen und dem Alltag von heute entsteht beim Blick aufs Gestern Witz und Spannung.

NS-Zeit wieder en vogue

Was bei tiefgekühlten Erdbeeren gut funktioniert und den Betrachter schmunzeln lässt, kann auch einen bitteren Beigeschmack bekommen. Etwa im Jahr 1933: Wenn Begriffe oder Symbole aus der NS-Zeit, die auch heute wieder in Gebrauch sind, auf die Bühne kommen – dann stolpern darüber nicht nur die Schauspieler, sagt August Geyler und blickt etwa zwei Jahre zurück:

Als wir noch glaubten: Was für ein Skandal, wir hängen eine Hakenkreuz-Fahne auf und benutzen Begriffe wie Volksverräter, die ja fast verboten sind, da überholte uns plötzlich die Zeitgeschichte und wir merkten, wie es draußen plötzlich en vogue wird und man so spricht. August Geyler

August Geyler erinnert sich an den Kloß, den er während solcher Aufführungen im Hals hatte.

Das machte uns teilweise während wir es spielten Angst, weil man Sätze sagte, die zwar aus dem Dossier stammten, aber auch von der letzten Twitter-Meldung hätten kommen können. August Geyler

Ziel: Schweben in der Raumstation

Nach mittlerweile fast 50 Folgen in fünf Jahren ist "Adolf Südknecht" fester Bestandteil der Leipziger Impro-Theaterszene. Aber wann ist eigentlich Schluss mit der Seifenoper? In der Gegenwart? Claudius Bruns hat andere Pläne:

Also mein Traum ist es eigentlich, dass wir irgendwann alle im Horns schweben, dann ist das Horns dann eine Art Raumstation aus Holz. Claudius Bruns