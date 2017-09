Auch Bella Ciao sind in Halle dabei Bildrechte: Frederic de Favre

Das Abschlusskonzert bestreitet am 24. September das Landes-Akkordeon-Ensemble "Laesa". In dem mit "Klangwelten" bezeichneten Konzert werden Interpretationen zeitgenössischer Komponisten zu hören sein. Auf der musikalischen Speisekarte stehen an diesem Abend u.a. die "Grazer Variationen über ein Thema von Georg Friedrich Händel" des polnischen Komponisten Zbigniew Bargielski sowie die Toccata aus der Orgelsinfonie Nr. 5 f-Moll von Charles-Marie Widor in einer Bearbeitung von Lutz Stark, dem künstlerischen Leiter und Dirigenten des Ensembles "Laesa".



Das Festival wird abgerundet von einer Akkordeonausstellung in der Oper Halle und einer Masterclass für professionelle Akordeonisten, die das polnische Motion Trio veranstaltet.