Man muss die Zeitstimmung in der Perspektive sehen, daß es schon über zehn, fünfzehn Jahre heftige öffentliche Kampagnen gab, Speer zu begnadigen. Das hat alles damit zu tun, dass Speer 1945/46 die Erzählung schon etabliert hat. Er sei eigentlich ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen, in der Endphase des Krieges. Er habe durch seinen Widerstand gegen Hitler die deutsche Industrie gerettet. Und diese Art von Erzählung wird in den Medien, Zeitungsartikeln, Illustrierten in den 50er, 60er Jahren sehr, sehr weit verbreitet.

Magnus Brechtken, Historiker