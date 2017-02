Der Intendant am Theater der Altmark, Alexander Netschajew, gibt seine Tätigkeit auf. Netschajew teilte am Donnerstag in Stendal mit, zum Ende der Spielzeit 2017/18 seinen Posten abzugeben. Der 47-Jährige nannte in einer Presseerklärung "familiäre Gründe" für die Entscheidung.

Der Innenhof des Theaters überrascht mit seiner aufgemalten Mittelalter-Kulisse Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der in Berlin geborene Netschajew ist seit August 2012 Intendant in Stendal. Seine Wirkungszeit er brachte der Spielstätte 2016 Rekordeinnahmen von über 650.000 Euro im Ticket- und Gastspielverkauf. Außerdem erhielt die Bühne den Theaterpreis des Bundes 2015, verliehen durch Staatsministerin Monika Grütters.



Netschajew war ein weiterer Fünf-Jahres-Vertrag angeboten worden, den er jedoch offensichtlich ablehnte. Die Beendigung seiner Tätigkeit erfolge fristgemäß zum Ende des alten Vertrages, so Netschajew. Er verweist in seiner öffentlichen Mitteilung auf die Erfolge und Neuerungen, die unter seiner Leitung am Theater eingeführt wurden, darunter die Anschaffung eines Theaterbusses, die Planung einer energetischen Sanierung des Theatergebäudes sowie wichtige technische Erneuerungen.