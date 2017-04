Der Österreicher Alfred Weidinger wird der neue Leiter des Museums der bildenden Künste (MdbK). Das beschloss der Leipziger Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Wahl erfolgte einstimmig, so die Stadtverwaltung. Zuvor hatte sich Weidinger schon gegen 29 Mitbewerber durchgesetzt. Der Amtsantritt soll am 1. August 2017 erfolgen.

Der 55-jährige Weidinger tritt damit die Nachfolge von Hans-Werner Schmidt an, der im April in den Ruhestand geht. Schmidt war seit Mai 2000 Direktor des MdbK, in seine Amtszeit fiel auch die Eröffnung des Museumsneubaus im Jahr 2004.

Von Wien nach Leipzig

Weidinger wurde 1961 im oberösterreichischen Schwanenstadt geboren. Er studierte in Salzburg Kunstgeschichte und Klassische Archäologie, promovierte sich über Oskar Kokoschka. Weidinger arbeitete zunächst als Kurator an der Wiener Albertina, später war er Vizedirektor und Chefkurator am Belvedere Wien. Sein Hauptaugenmerk gilt der Kunst des 19. Und 20. Jahrhunderts, vor allem der klassischen Moderne und des Schaffens von Gustav Klimt.

Zahllose Meisterwerke

Das Museum der bildenden Künste wurde 1848 eröffnet und befindet sich in Trägerschaft der Stadt Leipzig. Die Sammlung umfasst heute Werke aus dem Spätmittelalter bis zu zeitgenössischer Kunst, zu sehen sind Werke von Caspar David Friedrich, Lucas Cranach d.Ä., Max Beckmann, Arnold Böcklin, Claude Monet bis hin zu Neo Rauch. Insgesamt gibt es etwa 3.500 Gemälde, 1.000 Skulpturen und 60.000 Grafiken auf 70.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu sehen. Das Museum der bildenden Künste in der Leipziger Innenstadt Bildrechte: MDR/Christiane Fritsch