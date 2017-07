Der Rocker Alice Cooper ist als Exzentriker mit speziellen Interessen bekannt. Beim Stöbern in einem Lagerraum fand Cooper nun einen Originaldruck von Andy Warhol. Wie verschiedene Quellen, unter anderem der britische "Guardian", berichten, handelt es sich um einen Seidensiebdruck "Red Little Electric Chair" aus Warhols Reihe "Death and Disaster".