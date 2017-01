Kabarettisten müssen sich für den Inhalt ihrer Beiträge nicht bis in kleinste Detail rechtfertigen. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag. Es komme auf den Gesamteindruck an, der beim Zuschauer zurückbleibt, urteilten die Richter. Konkret ging es um eine Ausgabe der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" vom April 2014. Darin kritisierten die Kabarettisten Max Uthoff und Claus von Wagner bekannte Journalisten für deren Verbindungen zu bestimmten Organisationen im Bereich Sicherheitspolitik.