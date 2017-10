In Sachsen ausgezeichnet werden die Leipziger Clubs "Horns Erben", "Noch besser leben" und "UT Connewitz", der "Jazzclub Tonne" in Dresden sowie das Zittauer "Emil". Nach Sachsen-Anhalt geht nur ein Preis, und zwar an das hallesche "Objekt 5". In Thüringen sind "Franz Mehlhose", der "Museumskeller" und "Frau Korte" (alle Erfurt), "Ilmenau Jazzt" (Ilmenau) sowie "Jazz im Paradies" und "Wagner e.V." (beide Jena) unter den Preisträgern.