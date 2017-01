Der international ausgezeichnete iranische Filmemacher Asghar Farhadi hat seine Teilnahme an der Oscar-Verleihung abgesagt. Das geht aus einer Erklärung hervor, die die "New York Times" am Sonntagabend veröffentlichte. Darin begründet Farhadi seine Entscheidung mit dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisebann für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern. Farhadi ist mit seinem Film "The Salesman" in der Kategorie bester ausländischer Film für einen Oscar nominiert. Die Auszeichnungen werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen. Farhadi hatte 2012 in derselben Kategorie einen Oscar für das Gesellschaftsdrama "Nader und Simin - Eine Trennung" gewonnen.