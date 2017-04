Oft wird davon ausgegangen, dass das Handwerk in Weimar eine große Rolle spielte, in Dessau dann aber der Industrialisierung Platz machen musste. Mit seiner neuen Ausstellung wagt das Bauhaus Dessau eine Neubetrachtung.

Es wurde gehämmert, gehobelt, gesägt und gewebt. Ziemlich laut und staubig war es im Werkstattflügel der Hochschule für Gestaltung, dem Bauhaus in Dessau. Wenn gleich als "Laboratorien für die Industrie" entworfen, fand in den Dessauer Werkstätten noch eine Menge Handarbeit statt. Zugleich wurde um keinen Begriff am Bauhaus heftiger gestritten als um den des Handwerks.

Otti Berger auf dem Hochwebstuhl, Juni 1933 Bildrechte: Bauhaus-Archiv Berlin, © Yamawaki Iwao & Michiko Archives

Die Schau zeigt, aus welchem vielseitigen Spannungsfeld heraus das Handwerk am Bauhaus als Utopie, aber auch im Nebeneinander zur Industriekultur neu definiert wurde. So waren die Werkstätten am Bauhaus Dessau eine Art Transiträume zwischen Fabrik und Handwerksbetrieb, zwischen Experiment und Akkordarbeit, zwischen Unikat und Massenprodukt.

Die Ausstellung erzählt am Originalschauplatz, der Weberei im Bauhausgebäude in Dessau, die Geschichte der Werkstätten aus der Perspektive des Handwerks, einer Kategorie, die schon für der Gründung des Staatlichen Bauhauses in Weimar zentral war. Über Skizzen, Unterrichtsaufzeichnungen, Materialstudien, Objekte, Fotos und Dokumente erfährt der Besucher vom Entwerfen, Machen und Herstellen. Erstmalig sind auch Webstühle, Werkbänke, Werkzeuge, Materialproben und Maschinen aus der Weberei, der Holz-und Metallwerkstatt zu sehen.