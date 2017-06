Der 64-jährige Geiger und Dirigent Reinhard Goebel ist am Samstag in Leipzig mit der Bach-Medaille 2017 ausgezeichnet worden. Er erhielt den Preis der Stadt Leipzig für seine besonderen Verdienste um die Vermittlung alter Musik. Überreicht wurde die Medaille im Rahmen des diesjährigen Bachfestes .

Goebel, derzeit Professor für historische Aufführungspraxis am Mozarteum in Salzburg, gilt als Vermittler der historischen Aufführungspraxis an moderne Symphonie- und Kammerorchester sowie Alte-Musik-Ensembles. Mit dem von ihm 1973 gegründeten Ensemble Musica Antiqua Köln und dessen preisgekrönten Einspielungen setzte er neue Maßstäbe. Derzeit arbeitet der 64-Jährige in den Studios des Bayerischen Rundfunks an einer Produktion mit dem Münchner Rundfunkorchester.