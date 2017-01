Ebenfalls mit zwei Auszeichnungen wurde der Film "Toni Erdmann" geehrt. Schauspielerin Sandra Hüller erhielt den Preis als beste Darstellerin und der Regiepreis ging an Maren Ade. Letzterer ging außerdem an vier weitere Regisseurinnen - einer der Höhepunkte der Gala. "Nur 15 Prozent aller Kinofilme in Deutschland werden von Frauen gedreht", sagte Regisseurin Caroline Link in ihrer Laudatio für diesen Preis. Das Publikum bejubelte die Auszeichnung von gleich fünf Frauen als Zeichen für die Gleichberechtigung in der Filmbranche