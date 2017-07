Bayreuther Festspiele starten mit Wagners "Meistersingern"

Es gibt durchaus Parallelen. Vor drei Wochen kamen in Hamburg 20 Regierungschefs zusammen, um die problematische Weltordnung sogenannter Freier Märkte zu verteidigen, während auf der anderen Seite Globalisierungsgegner protestierten bzw. randalierten.

In den "Meistersingern von Nürnberg" ist das Setting ganz ähnlich. Hier sind es 13 Handwerksmeister, die mit Macht eine veraltete Kultur am Leben erhalten wollen, während auf der anderen Seite eine nächste Generation Neues wagen will. In beiden Fällen, in Hamburg und Nürnberg, geht ein Riss durch die Gesellschaft. Die alte Ordnung wankt und scheint für die neue Zeit nicht mehr tauglich. Wut macht sich breit.

Die Diagnose: Wahn und Wut

Lassen sich bei den "Meistersingern" Parallelen zu modernen Erscheinungen der "tollen, blinden Wut" ziehen? Bildrechte: dpa Im Zentrum der Oper steht Hans Sachs. Es gab ihn wirklich als Schuster und mittelalterlichen (Volks-)Dichter in Nürnberg. In einem seiner Gedichte outet er sich als Lutherfreund, was im Jubiläumsjahr der Reformation kurz erwähnt sei. Der Hans Sachs bei Wagner ist nicht nur Dichter, sondern vor allem auch ein Meistersinger. Hans Sachs hat eine Schlüsselszene im "Wahnmonolog" im 3. Akt. Darin geht es um den Zustand der Welt und die Frage, wer schuld daran ist, dass die Menschen so wütend - Wutbürger geworden sind? Sachs forscht in den Medien seiner Zeit und erblickt in "Stadt- und Weltchronik" nur "Wahn! Wahn! Überall Wahn!" Männer, Frauen und Kinder würden sich "wie toll und blind" gegenseitig anfallen; es müsse schließlich "Prügel regnen" um den "Wutesbrand zu löschen". Sachs fragt "wie das geschah?" und hat eine verblüffende Antwort parat: "Ein Kobold half wohl da! Ein Glühwurm fand sein Weibchen nicht; der hat den Schaden angericht't."

Der künstlerische Nachlass des historischen Hans Sachs, z.B. seine Meisterlieder, befindet sich im Stadtarchiv in Zwickau. Mittlerweile werden die Schriften aufwändig digitalisiert. Bildrechte: Foto: Bastian Bauer, Wilkau-Haßlau Mal abgesehen davon, dass Wagner im Jahr 1868, als die Oper uraufgeführt wird, wie nebenbei die Chaostheorie erfindet, könnte man jetzt die Frage stellen: War es beim G-20-Treffen in Hamburg auch nur ein verirrter "Glühwurm", der die "tolle, blinde Wut" bewirkte? Oder legt der völlig absurde "Glühwurm" die Vermutung nahe, dass es einen nachvollziehbaren Grund für die "Wut" gar nicht gibt. Dann bliebe der "Wahn" übrig, also die Vorstellung von einer Sache; eine felsenfeste Überzeugung; eine Ideologie. Die aber beruht hier, im "Wahnmonolog", auf einer völligen Fehleinschätzung des eigenen Tuns: Der Mensch, "in die Flucht geschlagen, wähnt zu jagen. Hört nicht sein eigen Schmerzgekreisch, wenn er sich wühlt ins eig'ne Fleisch, wähnt Lust sich zu erzeigen." Lustgewinn durch Selbstverstümmelung - das ist pervers. Und im Text folgt: "Wer gibt den Namen an? - ‘s ist halt der alte Wahn."

Der Nürnberger Spruchdichter Hans Sachs: "Wahn! Wahn! Überall Wahn!" Bildrechte: dpa Es ginge also um einen NEUEN "Wahn". Oder mindestens darum, seine felsenfesten Überzeugungen zu überprüfen; seiner Lebensgrundlagen zu hinterfragen. Ein anderer Meistersinger, ausgerechnet der Goldschmied, der "viel gereist" ist, wie er in der Oper erklärt, beklagt, "daß nur auf Schacher und Geld, sein Merk der Bürger stellt". Wagners Appell an uns heute könnte lauten: Kommunikation statt Kapitalismus.

Die Rettung der Welt durch "deutsche Kunst":

Ein Loblied auf Martin Luther Bildrechte: IMAGO Noch einmal der 3. Akt und eine weitere Schlüsselszene: Zum Johannisfest trifft sich ganz Nürnberg vor den Toren der Stadt. Trommeln und Trompeten. Großer Aufmarsch. Als alles Volk versammelt ist, stimmt man gemeinsam einen Choral an, den der reale Hans Sachs 1523 gedichtet hat. Es ist ein Loblied auf Martin Luther, der als "Wittenbergisch Nachtigall" den nahenden Tag verkündet. Bis dahin war Nacht. Papst Leo, der Löwe, hat das Volk, die Schafherde, in die Nacht zu den Wölfen geführt. Ein Imperativ steht zu Beginn des Chorals: "Wacht auf!" Von hier aus kann man die "Meistersinger" als große Reformationsoper begreifen. Aber Wagner will die Welt nicht durch die Religion gerettet wissen, sondern durch "deutsche Kunst". Wobei Luther und Sachs anzeigen, in welcher Tradition sich Wagner versteht: Hybris eingeschlossen; Nachwirkungen eingeschlossen - von "Wacht auf!" bis zum SA-Slogan "Deutschland erwache" ist der Weg kurz.

Richard Wagner Bildrechte: IMAGO Die Rettung der Welt beginnt zunächst fast harmlos, wie ein Märchen. Da gibt es einen jungen Ritter, Walther von Stolzing, der möchte Meistersinger werden. Der Ritter zeigt sich zunächst noch ganz unverdorben, kommt aus den uralten Wäldern Germaniens - back to the roots sozusagen - wo er das Singen von "Finken und Meisen" erlernt und alte Minnelieder gelesen hat. Sein Umzug in die Stadt könnte aber auch ökonomische Gründe haben: die Zeitenwende vom Mittelalter zur Neuzeit. Neuerdings, mit der Erfindung des Schießpulvers, kommt der Ritter in seiner technisch überholten Rüstung aus der Mode und muss sich neue Aufgaben suchen. Stolzing will jetzt "Bürger" in Nürnberg sein. Am liebsten Schwiegersohn des Goldschmieds, der seine Tochter, sein einziges Kind und damit Universalerbin, als Preis hergeben will. In einem Sängerwettstreit soll der beste Meistersinger sie erringen.

Barrie Kosky führt in Bayreuth 2017 Regie bei den "Meistersingern" Bildrechte: dpa Hans Sachs wird Stolzings Mentor, und versucht ihn auf die nationale Schiene zu bringen, indem er Angst sät: "Habt acht! Uns dräuen üble Streich! Zerfällt erst deutsches Volk und Reich, in falscher welscher Majestät, kein Fürst bald mehr sein Volk versteht". Der oberste Fürst zu Sachs’ Zeiten ist der römisch-deutsche Kaiser Karl V., der tatsächlich nichts mehr versteht. Überliefert ist sein Bonmot: "Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd." Für die Nürnberger Bürger bleibt also gerade mal ein Brr! oder Hü! Bei soviel Pferdesprech befürchtet Sachs , dass bald keiner mehr weiß, was "deutsch und echt" ist. Die Meistersinger sollen Rettungsanker sein. "Ehrt Eure deutschen Meister (…) und gebt ihrem Wirken Gunst", fordert Sachs. Und wenn dann "das Heil’ge Röm’sche Reich zerging", es bliebe "die heil’ge deutsche Kunst" übrig. Darum geht’s: um eine Art Wiedergeburt einer deutschen Identität aus dem Geist einer deutschen Kunst. Sachs, der Dichter, und nicht mehr Karl, der Kaiser, bzw. Leo, der Papst, retten die Welt, wenn am Ende "Heil!"-Rufe ertönen.

Begleitmusik der Reichsparteitage

Enge Beziehungen zum NS-Regime: Adolf Hitler und Winifred Wagner, Leiterin der Bayreuther Festspiele bis 1944 Bildrechte: dpa Hier fängt aber das große Problem an. Bleiben wir beim realen Sachs und seiner Zeit, so kann man die Vorbehalte gegenüber einer weltlichen und geistlichen Macht, die ein spanisches Hofzeremoniell und eine lateinische Messe durchführt, noch verstehen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist die Bibelübersetzung Luthers ins Deutsche einmal mehr zu schätzen. Aber die "Meistersinger" entstehen in einer anderen Zeit und treffen 1868 ff. auf einen patriotischen, wenn nicht nationalistischen Boden; nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg auch noch auf verletzten Nationalstolz, was in Bayreuth dadurch kompensiert wurde, dass das Publikum unmittelbar an den hier zitierten "Heil!"-Schlussgesang der "Meistersinger" die Nationalhymne intonierte. Allerdings muss man hinzufügen, dass die Festivalleitung das Singen der Hymne 1925 verboten hat, mit dem Hinweis: "Hier gilt’s der Kunst! - übrigens ein "Meistersinger"-Zitat. Von 1935 bis 1938 wurden die "Meistersinger" zur Eröffnung der Reichsparteitage in der Oper Nürnberg aufgeführt. 1944 standen die "Meistersinger" als einzige Oper bei den Bayreuther "Kriegsfestspielen" auf dem Programm. Wieland Wagner, der Onkel der jetzigen Bayreuth Chefin Katharina Wagner, entwarf das Bühnenbild. Der Chor wurde durch Hitlerjugend, BDM und SS-Männer aufgefüllt.

Das Nürnberger Opernhaus 1938 Bildrechte: Stadtarchiv Nürnberg/A 41/II Nr. LR-704-F2-2a Diese Rezeptionsgeschichte ist von einer Opernaufführung heutzutage nicht mehr zu trennen. Andererseits: Sachs agiert nicht so zielgerichtet bzw. nationalgesinnt wie hier dargestellt. In der Oper, im stillen Kämmerlein jenseits der Öffentlichkeit, formuliert er als Aufgabe für die Kunst der Meistersinger etwas anderes: die formale Geschlossenheit des Kunstwerkes als oberstes Prinzip. Auf Stolzings Frage, wie er einen Meistergesang nach den Regeln der Kunst anzufangen habe, antwortet Sachs nämlich: "Ihr stellt sie (die Regel) selbst und folgt ihr dann." Das könnte man als Befreiung der Kunst von seiner repräsentativen, staatstragenden Rolle verstehen. L’art pour l’art stattdessen. So wäre die Reichsparteitagsoper wieder ein Stück weit von normativen und ideologischen Fesseln befreit.

Das Judenthum in der Musik

Richard Wangers "Villa Wahnfried" in Bayreuth Bildrechte: IMAGO Bleibt Sixtus Beckmesser. Der Stadtschreiber und ebenfalls Meistersinger will sich wie Ritter Stolzing am Sängerwettstreit beteiligen und durch Ehe an das Erbe des Goldschmieds gelangen. Beckmessers Problem ist, dass sein eigenes altbackenes Lied nicht gefällt. Ein neues Lied findet er zufällig bei Sachs, der es ihm überlässt. Trotzdem schafft es Beckmesser beim Vortrag des neuen Liedes nur zu einer schlechten Kopie, zur Parodie. So einen Versuch der künstlerischen Nachahmung, der schließlich scheitert, unterstellt Wagner auch in seinem Aufsatz "Das Judenthum in der Musik". Die steile These dort: Juden - als Beispiel wählt Wagner den Felix Mendelssohn Bartholdy - seien aufgrund ihrer Sprache und ihrer kulturellen Fremdheit nicht in der Lage, hierzulande eine "Herz und Seele ergreifende Wirkung" zu erzeugen, wie es etwa Beethoven als "vollendeter Musikmensch" erzielen konnte. In den "Meistersingern" kann man Beckmesser als Personifizierung dieser These ansehen.

Die Frage stellt sich, ob die "Meistersinger" ein antisemitisches Stück sind? In dem hier erwähnten Zusammenhang müsste man schlussfolgern: Ja! - Jedenfalls haben seit 1953 nur noch Familienmitglieder, Enkel und Urenkel Wagners die "Meistersinger" in Bayreuth in Szene gesetzt. Vielleicht aus falschverstandener Vorsicht. Mit Barrie Kosky ist es jetzt, nach 64 Jahren, erstmals keiner aus dem Wagner-Clan. Kosky stammt aus einer jüdisch-osteuropäischen Familie, ist in Australien aufgewachsen und bringt als Intendant der Komischen Oper in Berlin frischen Wind in die Regieszene.