Bedingungsloses Grundeinkommen Soziale Absicherung oder unbezahlbare Utopie?

In alten Science-Fiction-Filmen sah die Zukunft immer wunderbar entspannt aus: Roboter und Automaten erledigen alle Arbeit, vor allem die anstrengende. Und die Menschen beschäftigen sich mit den Dingen, die die Menschheit voranbringen, sei es künstlerisch, wissenschaftlich oder gesellschaftlich.



Mittlerweile leben wir ein Stück weit in dieser Zukunft. Autos werden zu großen Teilen von Robotern zusammengebaut, Züge fahren selbstständig, standardisierte Briefe oder komplizierte Berechnungen übernimmt der Computer. Immer mehr Bereiche zeichnen sich ab, in denen der Mensch überflüssig wird. Alles, was nach erlernbaren Systemen funktioniert, können Computer besser. Wenn nicht heute, dann in der Zukunft.