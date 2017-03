Ursprünglich wollte Harry Belafote ins ernste Fach: Er wollte ans Theater. Er begeisterte sich für das "American Negro Theatre" und studierte am "Dramatic Workshop" von Erwin Piscator. Um sein Studium zu finanzieren, trat er in Szeneklubs wie dem Village Vanguard auf - als Jazzsänger, dann mehr und mehr erfolgreich mit Folksongs - vor allem solchen mit afroamerikanischem und karibischem Einschlag. Zeitgleich mit "Matilda!" schaffte er den Durchbruch als Filmschauspieler in einer Hauptrolle von Otto Premingers Musical "Carmen Jones". Und 1956 gelang ihm, beinahe beiläufig, ein Album, das sich millionenfach verkaufen sollte: "Calypso".

Mit Liedern wie dem "Banana Boat Song" avancierte Harry Belafonte zum "King of Calypso" - eine Rolle, auf die er sich nicht festlegen und schon gar nicht reduzieren lassen wollte. Er erweiterte sein Repertoire in Richtung Blues, Standards, Gospel und Weltmusik. Er glänzte in Filmrollen sowie als Entertainer in Bühnen- und Fernsehshows. Er ging gemeinsam mit dem jungen Bob Dylan ins Plattenstudio, er stellte Miriam Makeba und Nana Mouskouri in Amerika vor. Und er nutzte seine Popularität zur politischen Einflussnahme.

Harry Belafonte wurde zu einem Aktivisten der Friedens- und der Bürgerrechtsbewegung. Er zählte zu den engsten Vertrauten von Martin Luther King, war mit Robert Kennedy und Nelson Mandela befreundet. Und er brachte seine Stimme ein - in die politischen Debatten ebenso wie in die Musikprojekte "USA for Africa" und "We Are The World". Harry Belafonte trat als erbitterter Gegner von George W. Bush in die Arena. Und ja, er hat auch Barack Obama kritisiert. Beim "Women's March on Washington" vor der Amtseinführung von Donald Trump fungierte er als einer der Ehrenvorsitzenden. In den letzten Jahren hat Harry Belafonte immer wieder Gefängnisse besucht und sich mit Insassen unterhalten. "Da lernt man viel über das Leben hinzu", sagt einer, dem man abnimmt, dass er - mit neunzig - darüber nun wirklich schon eine Menge weiß.