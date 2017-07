MDR KULTUR-Sommerserie Wenn der Berg ruft

Um Berge zu erkunden muss man nicht extra in die Schweiz oder nach Österreich aufbrechen. Auch die Erhebungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen laden zum Klettern und Wandern ein, bieten den Besuchern einen tollen Ausblick oder eine spannende Geschichte - oder gleich beides. Sie sind Sinnbild der deutschen Romantik und Orte der Besinnung, laden zum Sport ein oder zur Naturerkundung, faszinieren durch ihre geologische Entstehung oder durch ihre historische Bedeutung.

Burg Falkenstein in der Sächsischen Schweiz thront auf dem gleichnamigen Berg Bildrechte: dpa

In unserer MDR KULTUR-Sommerserie laden wir sie zur Bergerkundung ein. Erfahren Sie mehr über die markanten Gipfel und faszinierenden Hügel im Harz, im Thüringer Wald, der sächsischen Schweiz und im Erzgebirge - oder auch am Stadtrand von Halle, Jena oder Leipzig.



Vom 17. Juli bis zum 20. August erfahren Sie Wissenswertes über die markantesten Erhöhungen in Mitteldeutschland: Woher der Galgenberg in Halle seinen Namen erhielt, ist nicht schwer zu erraten. Aber wissen Sie auch, wo Deutschlands ältester Berg liegt? Er befindet sich wider Erwarten nicht in den bekannten Gebirgen, sondern in Nordsachsen. Für Mittelalter-Fans ist der Bergsporn bei Nordhausen empfehlenswert. Die Ruine der Burg Lohra aus dem 11. Jahrhundert lädt zum schauerlichen Nachdenken über Ritter, Tod und Teufel ein, während der Blick weit übers Land schweift.