+++ Sonntag - 12. Februar +++

Der 41-jährige deutsche Schauspieler August Diehl ist in "Der junge Karl Marx" zu sehen. Regie führte Raoul Peck, der für seinen Film "I Am Not Your Negro" 2016 eine Oscar-Nominierung hatte. Gezeigt wird die Entwicklung des Mitbegründers des Kommunismus in seiner revolutionären Pariser Exil-Zeit. Auch die Freundschaft mit dem Fabrikantensohn Friedrich Engels (gespielt von Stefan Konarske) wird betrachtet. Gedreht wurde die deutsch-belgisch-französische Koproduktion in Görlitz. Marx-Darsteller Diehl schildert im exklusiven MDR KULTUR-Interview seinen Zugang zu dem Film:

… was ich vor allem gelesen habe, sind die Briefwechsel zwischen Karl Marx, Jenny Marx und Friedrich Engels. Und die haben sehr geholfen, weil man dort, im Gegensatz zu seinen großen Werken, die nicht so viel von seiner Persönlichkeit zeigen, Marx sehr nahe kommt … August Diehl, Hauptdarsteller in "Der junge Karl Marx"

Regisseurin Agnieszka Holland Bildrechte: dpa Zwei weitere Bären-Kandidaten laufen am Sonntag auf dem Festival: Mit "Pokot" schickt die 68-jährige polnische Regisseurin Agnieszka Holland ("Hitlerjunge Salomon", "In Darkness") eine Mischung aus anarchistischem Thriller und schwarzer Provinz-Komödie ins Rennen. Die Berlinale stellt den Film vor als "waghalsiger Genremix aus komischer Detektivstory, spannendem Ökothriller und feministischem Märchen". Im Vorfeld äußerte sich Holland zur schwierigen Situation für Kreative in Polen seit dem Rechtsruck 2015. Da die Filmbrache dort von Fördergeldern abhängig sei, ist die Einflussnahme durch regierungsnahe Geldverwalter einfach. Bislang sehe sie den polnischen Film jedoch noch in guter Form. Sie riet jungen Filmemachern "Es lohnt sich nicht, Angst zu haben und sich anzupassen", denn so entstünden keine guten Filme.

Der chilenische Regisseur Sebastián Lelio widmet sich einem persönlichen Drama: In seinem Frauenporträt "A Fantastic Woman" wird eine Transgender-Frau nach dem Tod ihres Geliebten zusehends ins Abseits gedrängt. Der Film ist ebenfalls im Rennen um die Bären.

Außer Konkurrenz läuft "Viceroy's House", ein Film der britische Regisseurin Gurinder Chadha. Im Fokus ist das Indien zum Ende der britischen Kolonialzeit. Den als letzten Vizekönig eingesetzten Lord Mountbatten und seine Frau spielen Hugh Bonneville ("Downton Abbey") und Gillian Anderson ("Akte X").

In der Reihe Panorama erzählt der türkische Regisseur Ceylan Özgün Özcelik in "Inflame" von der Situation der Medien unter der restriktiven Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Exemplarisch betrachtet wird eine junge Cutterin, deren Eltern auf eigenartige Weise ums Leben kommen.

+++ Samstag - 11. Februar +++