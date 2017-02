In der Filmbranche gibt es eine Schieflage: Frauen führen deutlich seltener Regie als Männer. Auch in diesem Jahr laufen im Wettbewerb um die Goldenen und Silbernen Bären der Berlinale nur vier Filme von Regisseurinnen - aber 14 von männlichen Kollegen. Das ist keine Ausnahme: 2015 waren es drei von 23 Filmen.

Karola Wille, MDR-Intendantin und ARD-Vorsitzende, setzt sich schon seit Längerem für eine Frauenquote ein. Gemeinsam mit "Pro Quote Regie", einem 2012 gegründeten Zusammenschluss von Filmemacherinnen, kämpft sie für mehr Aufträge an Frauen und deren gezielte Förderung.

Frauen sind in Kultur und Medien deutlich unterrepräsentiert - in Führungspositionen, in Gremien und Jurys. Wir haben erste Lösungsansätze identifiziert - mehr starke, weibliche Rollenvorbilder, Coaching und Mentorinnen. Und ein Kulturwandel ist notwendig.

Über viele Ursachen waren sich Wille und Grütters einig: Die Schwierigkeit, Karriere und Familie zu vereinbaren und die festgefahrenen Rollenstereotype von Männern und Frauen. Es gebe also viele Stellschrauben, an denen noch aktiv gedreht werden müsse, um etwas zu verändern.

Beim Brunch wurde der Blick auch darauf geworfen, was in den letzten Jahren passiert ist oder zumindest geplant war. Die Degeto, die für die ARD Filmeinkauf und -produktion koordiniert, hat sich im Sommer 2015 selbst verpflichtet, bei mindestens zwanzig Prozent der rund hundert Filme pro Jahr künftig Frauen für die Regie einzusetzen. Ein Ziel der ARD-Landesrundfunkanstalten ist es, in den nächsten fünf Jahren in ihren Fernsehfilmen und Serien den Anteil weiblicher Regiebesetzungen gezielt auszubauen. Zudem sollen Produzenten und Produzentinnen aufgefordert werden, den Redaktionen bei jedem Projekt jeweils einen Regisseur und eine Regisseurin vorzuschlagen. Ein wichtiger Teil seien auch die Studien zur Ursachenforschung, wie Karola Wille betont: