Väterlich lächelt Barack Obama vom Plakat im Hintergrund auf die verzweifelte Schülerin an ihrem Pult herab. Der amerikanische Dokumentarfilm "For Ahkeem" begleitet seine junge Protagonistin Daje über zwei Jahre bei ihrem letzten Versuch, einen Schulabschluss zu schaffen. Wegen rebellischen Verhaltens wurde sie in eine Spezialschule geschickt, in der es ausschließlich schwarze Jugendliche gibt. Ist für junge Menschen, die in den benachteiligten Gegenden von St. Louis aufwachsen, bereits alles determiniert? Diese Frage stellt der Film nicht durch statistisches Rechnen, sondern indem er ein vertrauensvolles Verhältnis zu Daje aufbaut und sich Zeit nimmt, sie zu begleiten. Woher soll Daje den Mut finden, es in die Hand zu nehmen, wenn sie erleben muss, wie Mitschüler auf der Straße erschossen und im nicht weit entfernten Ferguson die Demonstrationen von schwer bewaffneten Polizisten niedergeschlagen werden? Das ist der politische Hintergrund des Filmes, für den man nicht mal einen Trump braucht.

Das Künstlerporträt "Beuys" ist im Berlinale-Wettbewerb vertreten Bildrechte: ErichPuls/KlausLamberty/zeroonefilm/ StiftungMusemSchloss Moyland/Berlinale/dpa Die dramatischen Höhepunkte, zu denen ungewollte Schwangerschaft und ein festgenommener Freund gehören, würden in einem Spielfilm ähnlich ausfallen. Doch es ist kein Spielfilm, und das macht für immer mehr Kinobesucher einen Unterschied. Der Überschuss an Nachrichten und schnell geschossenen Bildern lässt offenbar die Sehnsucht nach authentischen Geschichten wachsen, für die der Dokumentarfilm als Bürge steht. Auf der Berlinale nimmt er jedenfalls immer mehr Raum ein. Zwar gibt es auf Deutschlands großem A-Festival bereits eine längere Tradition mit dem Dokumentarfilm. Doch mit 92 dokumentarischen Filmen von insgesamt 399 Filmen scheint ein neuer Höchststand erreicht. Dokumentarfilme finden sich mittlerweile in allen Sektionen, im "Panorama" (Berlins "Fenster zur Welt") sind es schon beinahe die Hälfte.

Auch im Wettbewerb findet man jetzt regelmäßig einen Dokumentarfilm. In diesem Jahr ist es Andres Veiels "Beuys", ein mitreißendes Künstlerporträt, das fast ausschließlich aus Archivmaterial besteht. Veiel verschiebt und bearbeitet das Material, lässt es frei im Raum rotieren und kontextualisiert es permanent neu. Zahllose Bezüge zwischen Joseph Beuys' Idee von einer revolutionären Rolle der Kunst und der Gegenwart blitzen auf.

Berlinale erstmals mit eigenem Doku-Preis

Was hat die Berlinale, was das DOK nicht hat? Bildrechte: DOK Leipzig 2013 2016 wurde mit dem italienischen Film "Fuoccoammare" ("Fire at Sea") auch ein Dokumentarfilm mit dem Goldenen Bären geehrt. Dieses Jahr gibt es sogar erstmals einen eigenen (sektionsübergreifenden) Dokumentarfilmpreis, dotiert mit 50.000 Euro. Zum Vergleich: Das gesamte Preisgeld vom DOK Leipzig, Deutschlands größtem Dokumentarfilmfestival, betrug zuletzt 77.000 Euro (verteilt auf 21 Preise). Zieht die Berlinale an Leipzig vorbei? Und ist das Festival so bedeutend, dass sogar ein sächsisches Unternehmen wie Glashütte sich dazu entschließt, den Dokumentarfilmpreis lieber in Berlin zu vergeben, statt in Leipzig?

Glashütte-Pressesprecher Michael Hammer antwortet auf die Frage mit dem Hinweis, dass die Berlinale mit ihrem vielfältigen Programm, dem internationalen Publikum und der weltweiten Aufmerksamkeit eine ideale Plattform für die Marke biete – mit weltweitem Renommee und Boutiquen, Händlern und Kunden in aller Welt. Eine Zusammenarbeit zwischen Glashütte und der Berlinale gibt es außerdem schon länger. Dahinter steht also auch eine gute Pflege von Sponsoren-Partnerschaften.

Nicht nur zwischen den auf Dokumentarfilm spezialisierten Festivals wie Dok Leipzig und dem DOK.fest München wächst derweil die Konkurrenz. Auch nicht spezialisierte Festivals wie das Filmfest Hamburg oder eben die Berlinale drängen auf den Markt – und installieren Branchenangebote. Von der internationalen Konkurrenz ganz abgesehen.

Wie viel Fiktion verträgt der Dokumentarfilm?

Allerdings ist Dokumentarfilm nicht gleich Dokumentarfilm. Die "dokumentarische Form", wie sie auf der Berlinale heißt, ist vielfältig und dynamisch. Passend zu einem Mehrsparten-Festival suchen im Berliner Programm viele Filme den Grenzübertritt zwischen fiktionalem und nicht-fiktionalem Film. Beobachten lässt sich unter anderem ein Trend zu essayistischen Filmen, die alle Archiv-Materialien einsetzen, die sie nur finden können: private Videofilme, Nachrichtenschnipsel, historische Interviews, Werbefilme.

In vielen Filmen wird jedoch auch fleißig inszeniert, besonders oft werden traumatische Erlebnisse wie Folter und Missbrauch nachgestellt und neu erlebt. Das große Spektrum reicht vom eher konventionell erzählten (amerikanischen) Dokumentarfilm wie dem oscar-nominierten "I Am Not Your Negro", Raoul Pecks hoch politisches Porträt des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin, bis zum dokumentarischen Experiment.

Das Kino Zoo Palast mit Berlinale Logo Bildrechte: dpa Besonders gern betont die Berlinale auch das Politische und macht es an den Themen fest. Der über vierstündige "Fighting Through The Night" zeigt die griechische Demokratie im Schatten der Troika-Politik. Dem steht mit "Politics, instructions manual" ein Film über den Aufstieg der spanischen Partei Podemos gegenüber. Die amerikanische Klassengesellschaft, Massengräber aus dem faschistischen Spanien, Kolonialgeschichte im Kongo – es wird viel aufgearbeitet.

Der Verband der deutschen Filmkritik stellte in einer Konferenz zum Auftakt der "Woche der Kritik", die parallel zur Berlinale stattfindet, schon die provokante Frage: "Lost in Politics?". Müssen Filme immer (auf den ersten Blick erkennbar) politisch sein – und reicht dafür schon eine gut gemeinte Botschaft aus?

Auch wenn der Verband damit weit über das Ziel hinaus schießt, angesichts einiger wirklich konsequenter künstlerischer Entwürfe auf der Berlinale bleibt das eine Frage, die sich Festivals immer wieder stellen müssen. Auch DOK Leipzig. Denn einerseits müssen Filmemacher sich heute gut überlegen, auf welchem Festival sie wirklich wahrgenommen werden. Andererseits müssen ihnen die Festivals (neben vielen Preisen) dafür auch ein klares Profil anbieten, sich in der Festival-Landschaft erkennbar machen.

Über den Autor Lars Meyer ist freier Journalist und Filmkritiker. Bis 2016 war er zudem Mitglied der Auswahlkommission beim DOK Leipzig, außerdem hat er für das Filmfest Dresden gearbeitet.