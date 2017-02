In Berlin beginnt die zehntägige Berlinale, das Filmfestival mit internationaler Strahlkraft. Stars wie Richard Gere, Penélope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman und Catherine Deneuve werden erwartet. Es ist ein gewaltiges cineastisches Aufgebot in diesem Jahr:

Eröffnungsfilm und ebenfalls Anwärter für einen Bären ist in diesem Jahr "Django" von Etienne Comar In seinem Debütfilm zeichnet der Regisseur ein Porträt des legendären französischen Jazzgitarristen Django Reinhardt und schildert dessen Flucht aus dem von Deutschland besetzten Paris des Jahres 1943.

Zu Django Reinhardts Zeit wurden Sinti von den Nazis verfolgt und schikaniert und im Konzentrationslager umgebracht. Und da sind wir dann wieder ganz in der Gegenwart, in der Sinti und Roma, aber auch Homosexuelle und andere Minderheiten in vielen Ländern immer noch verfolgt werden.

Milena Canonero kann neben ihre vier Oscars bald auch einen Goldenen Ehrenbären stellen Bildrechte: dpa

Canonero hat mit Regisseuren wie Stanley Kubrick ("A Clockwork Orange", "Shining"), Francis Ford Coppola ("Der Pate III", "The Cotton Club"), Sydney Pollack ("Jenseits von Afrika"), Warren Beatty ("Dick Tracy") und Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel") zusammengearbeitet. Ihre Kostümkonzepte basieren zwar auf realen Modellen der Modegeschichte, sie adaptiert diese aber stets und passt sie dem künstlerischen Konzept des jeweiligen Filmes an. So unterstreicht sie die Charaktere der Filmfiguren und prägt maßgeblich die Wirkung der Filme. Zehn ihrer prägendsten Filme werden auf der Berlinale in einer Hommage gezeigt.