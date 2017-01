Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat das Programm der diesjährigen Filmfestspiele vorgestellt. Er sagte bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin, es sei "ein Programm geworden über die Themen Mut, Zuversicht, und es ist auch sehr viel Humor in diesen Filmen". Viele Beiträge antworteten mit Lebensbejahung auf die schwierige gesellschaftspolitische Lage. Kosslick zitierte aus einem Lied von Wolf Biermann: "Du lass dich nicht verbittern, in dieser bitteren Zeit".

Fast 400 Filme in über 930 Vorführungen

Im dritten deutschen Beitrag "Helle Nächte" des deutschen Regisseurs Thomas Arslan geht es hingegen um die Geschichte von Bauingenieur Michael (Georg Friedrich), der nach dem Tod seines Vaters in der Einsamkeit Norwegens einen Neubeginn erhofft. Insgesamt feiern im Wettbewerb 22 Filme ihre Weltpremiere.

Insgesamt werden binnen elf Tagen fast 400 Filme in über 930 Vorführungen gezeigt. Die Kosten des Festivals bezifferte Kosslick auf rund 25 Millionen Euro. Unter den Stars auf der Berlinale sind neben zahlreichen Prominenten aus Deutschland die Regisseure Danny Boyle und Aki Kaurismäki. Aus Hollywood reisen unter anderem Penelope Cruz, Catherine Deneuve, Richard Gere, Ethan Hawke, Hugh Jackman und Robert Pattinson nach Berlin. Die Preise vergibt wie in den Vorjahren eine international besetzte Jury. Dem Gremium sitzt der Regisseur Paul Verhoeven vor. Der Niederländer feiert derzeit Erfolge mit seinem Film "Elle".

Julia Jentsch als deutsche Vertreterin in der Jury

Als deutsche Vertreterin gehört die Schauspielerin Julia Jentsch der Jury an, die unter anderem bekannt ist aus den Filmen "Die fetten Jahre sind vorbei" oder "Sophie Scholl". Weiter sind in der Jury die tunesische Produzentin Dora Bouchoucha Fourati, der isländische Künstler Olafur Eliasson, die US-Schaupielerin Maggie Gyllenhaal ("The Dark Knight", "Crazy Heart"), der mexikanische Schaupieler und Regisseur Diego Luna und der chinesische Regisseur Wang Quan'an vertreten.

Die Sieger werden am 18. Februar im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz bekannt gegeben, einen Tag vor dem Ende des Festivals. Dann werden auch die Preisträger der vielen anderen Festspielsektionen genannt, darunter der Nachwuchsförderpreis Perspektive Deutsches Kino.