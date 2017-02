Gere und Linney sind in "The Dinner" des israelischen Regisseurs Oren Moverman zu sehen. Darin geht es um ein dunkles Familiengeheimnis, das das Verhältnis zweier Ehepaare belastet. Moritz Bleibtreu spielt in dem Film "Es war einmal in Deutschland..." mit, der als Berlinale-Special läuft. Regisseur Sam Garbarski stellt die Frage, wie sich ein Jude 1946 im "Land der Täter" zurechtfindet. Außerdem startet der ungarische Beitrag "On Body and Soul" von Ildiko Enyedi.



Der österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader präsentiert sein Regiedebüt "Wilde Maus". Darin geht es um einen entlassenen Wiener Musikkritiker, der sich an seinem Chef rächen will. "Ich bin schon sehr gespannt auf die internationalen Kritiken", meinte Hader.